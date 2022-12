O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a renovação do contrato com o futebolista João Neves, médio de 18 anos que está no clube há mais de uma década, até 2028.

Neves, que se estreou recentemente pela equipa principal das “águias”, num particular com o Sevilha, tem esta temporada sido utilizado na equipa B e nos Sub-23, tendo disputado a UEFA Youth League.