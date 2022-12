A imprensa espanhola garante que o futuro de Cristiano Ronaldo vai passar pela Arábia Saudita. O jornal Marca noticiou, esta quinta-feira, que o futebolista português vai jogar no Al Nassr e que vai ser embaixador da candidatura saudita ao Mundial 2030.

Segundo os espanhóis, Ronaldo vai assinar contrato até 2025 e depois será o embaixador da Arábia Saudita para a organização do Campeonato do Mundo em 2030, um torneio ao qual Portugal, a par de Espanha e Ucrânia, também é candidato a acolher.

O português é um jogador livre, após ter rescindido contrato com o Manchester United, em novembro, dois dias depois do início do Mundial no Qatar.