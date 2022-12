A mensagem de despedida da família de Pelé

A família de Pelé esteve ao lado do ex-futebolista na noite de Natal, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O "Rei", como era conhecido no universo futebolístico, estava internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, estado de São Paulo, desde o dia 29 de novembro, após a deteção de um tumor no cólon, em setembro de 2021, e na sequência de uma infeção respiratória.