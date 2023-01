Mercado de inverno em Portugal: quem pode estar de saída?

Manu Fernandez/AP

Enzo Fernández: Chegou ao Benfica em julho, mas as boas exibições no campeonato português e na Liga dos Campeões chamaram a atenção de outros clubes europeus. O interesse aumentou quando começou a jogar como titular pela Argentina no campeonato do mundo do Qatar. Exibições que não só o tornaram campeão do mundo como o melhor jogador jovem do torneio. O Chelsea está perto de chegar a um acordo com o jogador e deve pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Armando Franca/AP

Pedro Porro: Depois das perdas de João Palhinha e Matheus Nunes no mercado de verão, o Sporting luta agora para manter aquele que é, neste momento, o jogador mais valioso do seu plantel. Pedro Porro era jogador do Manchester City e os ingleses ainda têm direito de preferência, mas é o Tottenham que está interessado na sua compra, principalmente depois da prestação do lateral espanhol na Liga dos Campeões.

Francisco Seco/AP

Ricardo Horta: No verão de 2022 e até ao último dia do mercado de transferências falou-se na possibilidade de Horta assinar pelo Benfica. O treinador Roger Schmidt chegou mesmo a admitir que gostava muito do jogador, mas os problemas do Sporting de Braga com o Málaga relativos aos direitos desportivos do jogador acabaram por bloquear a transferência. No entanto, o Benfica não terá esquecido o alvo e deverá tentar novamente a sua contratação.

Alessandra Tarantino/AP

Gonçalo Ramos: O Manchester United procura um avançado, sobretudo depois da rescisão de contrato de Cristiano Ronaldo. Depois do hat-trick contra a Suíça no campeonato do mundo do Qatar, Ramos ganhou ainda mais atenção do clube inglês que parece ser o clube mais interessado no jogador.

Joao Matos/AP

Diogo Costa: O guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional portuguesa renovou contrato há pouco tempo com o clube, mas o Manchester United parece não ter grandes problemas com essa renovação. O potencial do guarda-redes faz o clube inglês acreditar que pode estar nele o futuro da baliza dos “red devils”, até para preparar a sucessão a David de Gea.