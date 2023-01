"Foi terrível": LeBron James comenta incidente que envolveu jogador da NFL

Um jogador de futebol americano de 24 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo e está em estado crítico.

Aos nove minutos de jogo, a placagem de Damar Hamlin tentava impedir o avanço do adversário. Levantou-se normalmente, mas segundos depois caiu inanimado no relvado.

O jogador de 24 anos entrou em paragem cardiorrespiratória e foi assistido de imediato. Hamlin saiu do relvado já com os sinais vitais estabilizados e foi levado para o hospital, no estado do Ohio, onde está sedado e em estado crítico.

A ideia inicial seria retomar o jogo, mas os treinadores de ambas as equipas recusaram. A Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos acabou por suspender a partida.

“Foi definitivamente a decisão certa (adiar o jogo) de Roger Goodell ou de quem quer que tivesse autoridade para fazer essa chamada. A segurança dos jogadores em todos os desportos é sempre a mais importante. Foi terrível assistir àquele momento", disse a estrela de basquetebol LeBron James, em reação ao sucedido.



Os choques e impactos na NFL têm sido discutidos nos EUA devido aos problemas de saúde que podem provocar aos jogadores. “As [entidades reguladoras da competição] têm de se preocupar mais com a segurança dos jogadores. Dizem que se preocupam, mas será que o fazem mesmo?”, questionou um adepto no exterior do estádio.