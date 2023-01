Os jogadores de futebol mais bem pagos no Instagram em 2022

Ultrapassado o ano de 2022, começam a surgir listas em vários domínios. Recentemente, foi a vez do Instagram revelar a lista de figuras públicas mais seguidas e mais bem pagas no ano passado. O maior custo por cada publicação no Instagram esteve perto de 2,4 milhões de dólares (2,26 milhões de euros) e corresponde a um famoso rosto português. CRISTIANO RONALDO Apesar de 2022 não ter corrido tão bem para Cristiano Ronaldo, devido à polémica saída do Manchester United e à eliminação de Portugal no Mundial, o jogador português acabou o ano como a pessoa mais seguida no Instagram. Com mais de 529 milhões de seguidores, o craque recebeu por publicação 2,397 milhões de dólares, isto é, por cada vez que fez publicidade a uma marca na rede social, através de uma foto ou vídeo. Este valor aumentou cerca de 1,16 milhões de dólares (cerca de 1,09 milhões de euros) face a 2021. O avançado português, que acaba de assinar um contrato astronómico com o clube da Arábia Saudita, Al Nassr, segundo o qual deverá receber 16,7 milhões de euros por mês, promove marcas como Nike, Clear Shampoo, Louis Vuitton, Bitcoin Exchange Binance e a app Livescore. Cristiano Ronaldo não publica uma parceria remunerada desde 22 de novembro, altura em que exibiu um relógio da Jacob & Co.

LIONEL MESSI Depois do "rival" Cristiano Ronaldo, segue-se Lionel Messi, a segunda pessoa do mundo do futebol com mais seguidores no Instagram em 2022. O argentino tornou-se em finais do ano passado, o jogador mais requisitado em todo o mundo depois da derradeira vitória do Mundial no Qatar. As marcas estão desesperadas para o alcançarem. Messi terminou o ano com mais de 327 milhões de seguidores no Instagram e conseguiu arrecadar 1,77 milhões de dólares (mais de 1,66 milhões de euros) por cada publicação a promover uma marca. A estrela do Paris-Saint Germain já conta com marcas como a cerveja Budweiser, os videojogos Call of Duty e eFootball, a bebida energética Gatorade, a Bitcoin Exchange Binance e a empresa de óculos artificiais Orcam. O jogador de 35 anos fez história ao publicar uma fotografia a levantar o troféu do Mundial e a conseguir a publicação com mais gostos de todos os tempos, com mais de 74 milhões. Aliás, conseguiu superar a famosa foto de um ovo publicada pelo executivo da publicidade britânico, Chris Godfrey, em 2019.

NEYMAR Atrás de Ronaldo e Messi está Neymar, o companheiro de equipa do argentino no Paris-Saint Germain. O jogador brasileiro ganha cerca de 887 mil euros por cada publicação que faz na sua conta do Instagram. O último post remonta a 26 de dezembro, no qual surge a promover a empresa Blaze Casino, anunciando a sua colaboração aos mais de 174 milhões de seguidores. A publicação rendeu mais de 3,9 milhões de gostos.

Instagram/neymarjr