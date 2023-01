Estados Unidos vencem primeira edição da United Cup de ténis

A equipa de ténis dos Estados Unidos conquistou este domingo a edição inaugural da United Cup, uma competição mista que decorreu em várias cidades da Austrália, depois de bater na final a Itália.

Na final em Sydney, os norte-americanos asseguraram a vitória depois de vencerem os primeiros três jogos disputados, com Jessica Pegula a ser a primeira a triunfar, batendo Marina Trevisan por 6-4 e 6-2.

A número três do ranking mundial triunfou frente à 27.ª da hierarquia numa partida decidida em uma hora e 30 minutos, seguindo-se a vitória de Frances Tiafoe no jogo frente a Lorenzo Musetti.

Tiafoe, n.º 19 do ranking mundial, bateu o 23.º da hierarquia ATP no primeiro 'set' por 6-2, com o tenista italiano a abandonar depois a partida devido a problemas num ombro.

A um triunfo de conquistarem a competição, chegou a vez de entrar em campo Taylor Fritz, número nove do mundo, para enfrentar Matteo Berrettini, n.º 16 da hierarquia, com Fritz a vencer por 7-6 (7-4) e 7-6 (8-6), garantindo a vitória norte-americana.

Já com o triunfo assegurado na United Cup, Madison Keys, n.º 11 do mundo, entrou no campo para enfrentar Lucia Bronzetti, n.º 54, aumentando a vantagem norte-americana na final, conseguindo um triunfo por 6-3 e 6-2, com o jogo de pares mistos que estava previsto a ser cancelado.