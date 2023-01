A duas vezes campeã do Open da Austrália Naomi Osaka desistiu de participar no torneio, a uma semana do início da competição, anunciou esta sexta-feira a organização.

"Naomi Osaka retirou-se do Open da Austrália. Sentiremos a sua falta no AO2023", informou a organização na rede social Twitter.

Não foi dada qualquer razão para a saída da tenista japonesa, sendo que o abandono representa um outro golpe para Open da Austrália, após o número um mundial masculino, Carlos Alcaraz, falhar o evento devido uma lesão na perna direita.

A norte-americana Venus Williams também estará fora do torneio depois de ter sofrido uma lesão na semana passada no torneio WTA em Auckland.

A campeã de 2019 e de 2021 em Melbourne, Osaka, não joga uma partida oficial desde que se retirou de um torneio em Tóquio, em setembro, com dores abdominais, caindo para a 42.ª posição do 'ranking' mundial de ténis feminino.