Sébastien Haller ultrapassa cancro e espera estrear-se brevemente pelo Dortmund

O futebolista costa-marfinense Sébastien Haller, do Borussia Dortmund, há meio ano ausente da competição devido a cancro, está "recuperado" e espera poder jogar no reatamento da competição na Alemanha, daqui a duas semanas.

"Estou bem. Foram seis meses difíceis, mas estou feliz por estar aqui com os meus companheiros. Tudo é possível. Não tenho qualquer limitação na minha cabeça. As únicas pessoas que me podem restringir são a equipa médica e o treinador. Vou fazer o meu melhor para poder jogar no dia 22", disse, aos meios do clube, referindo-se ao regresso do campeonato germânico.