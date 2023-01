O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, apresentou esta segunda-feira o novo selecionar nacional, Roberto Martínez, a quem agradeceu o "entusiasmo" com que aceitou o desafio.

"Agradecemos o entusiasmo com que [Roberto Martínez] recebeu o convite da FPF. Desejo-te toda a sorte, seguro de que farás tudo para colocar a seleção de todos nós nas grandes competições internacionais", disse em conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Fernando Gomes disse que o novo selecionador, ao aceitar o cargo, dá um "sinal de coragem a todos nós": "Aceita suceder ao treinador mais titulado da história da seleção de Portugal".

No discurso, o presidente da FPF agradeceu ainda ao antigo selecionador, Fernando Santos, que ajudou a construir o "período mais feliz da seleção nacional", com as conquista do Euro 2016, da a Liga das Nações em 2019 e de um "dos melhores desempenhos" num Campeonato do Mundo, com o Mundial 2022.

"Fernando Santos, será para sempre a tua casa", garantiu.

Na Cidade do Futebol, Fernando Gomes revelou ainda que bastou uma conversa com Roberto Martínez para perceber que estava "perante um treinador com o perfil desejado" pela federação e com capacidade para guiar a equipa às fases adiantadas das grandes competições.