Benfica vence Varzim e segue em frente na Taça de Portugal

O Benfica apurou-se esta terça-feira para os quartos da Taça de Portugal após uma vitória frente ao Varzim, por 0-2. As águia vão jogar na próxima fase com o vencedor do SC Braga - Vitória, que se joga amanhã.

Grimaldo foi o autor do primeiro golo, logo aos quatro minutos de jogo. O segundo golo das águias foi marcado por Enzo Fernández, ao minuto 78.

Amanhã também é dia de decisões na prova rainha do futebol português: o FC Porto enfrenta o Arouca, às 20:45 horas, e o Sporting de Braga defronta o Vitória Sport Clube num duelo minhoto com início marcado para as 18:45 horas.