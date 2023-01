O anúncio foi feito na página oficial do clube inglês , onde os blues adiantam que o empréstimo do internacional português de 23 anos é até ao final da época.

O Chelsea anunciou esta quarta-feira a chegada do jogador português João Félix por empréstimo do Atlético de Madrid.

Num comunicado, o Chelsea, o 10.º classificado da Premier League, lembrou a saída de Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, numa transferência que atingiu "um recorde" - 120 milhões de euros - para os dois clubes.

"Um atacante habilidoso e estiloso, João Félix é mais eficaz quando avança com fluidez pela linha de ataque e quando se envolve na construção do jogo", escreveu o clube.

No clube, Félix vai ser treinador pelo ex-jogador inglês Graham Potter e vai encontrar nomes como Pulisic, Havertz, Aubameyang e Sterling.

Também o clube espanhol anunciou o empréstimo no site oficial: “O Atlético de Madrid e o Chelsea alcançaram um acordo para a cessão de João Félix até ao final da presente temporada.”

Para além do empréstimo, o avançado garantiu ainda o prolongamento do contrato com a equipa espanhola por mais uma época, até junho de 2027.

Citado pelos blues, João Félix defendeu que o Chelsea é “uma das maiores equipas do mundo” e disse que espera poder “ajudar a equipa a atingir os seus objetivos”.

“Estou muito, muito feliz por aqui estar e muito animado por jogar no Stamford Bridge.”

O Chelsea está no 10.º lugar da liga inglesa de futebol, a 10 pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Nos oitavos de final da competição milionária, o clube vai defrontar o Borussia Dortmund.

Eleito o “Golden Boy” de 2019, João Félix leva no currículo campeonatos nacionais em Portugal, pelo Benfica, e em Espanha, e uma Liga das Nações pela seleção nacional, com a qual conta com 28 internacionalizações.