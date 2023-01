The Best: os 14 finalistas a Melhor Jogador do Mundo em 2022

A FIFA divulgou esta quinta-feira a lista de 14 finalistas ao prémio The Best para Melhor Jogador do Mundo em 2022. Entre os candidatos, não há futebolistas portugueses.

Um dos principais destaques é a ausência de Cristiano Ronaldo pela primeira vez desde a criação dos prémios The Best, em 2016.

Nas listas de nomeações, que serão reduzidos a três de cada categoria até 3 de fevereiro, são 14 os nomeados para melhor futebolista de 2022, e da qual fazem parte dois campeões do mundo, Messi e Julián Álvarez.

Os finalistas a futebolista do ano são:

Achraf Hakimi (Marrocos/PSG);

Erling Haaland (Noruega/Borussia Dortmund e Manchester City);

Julián Álvarez (Argentina/River Plate e Manchester City);

Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund);

Karim Benzema (França/Real Madrid);

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City);

Kylian Mbappé (França/PSG );

Lionel Messi (Argentina/PSG);

Luka Modric (Croácia/Real Madrid);

Mohamed Salah (Egito/Liverpool);

Neymar (Brasil/PSG);

Robert Lewandowski (Polónia/Bayern Munique / Barcelona);

Sadio Mané (Senegal / Liverpool/Bayern Munique);

Vinícius Júnior (Brasil/Real Madrid).

O The Best é entregue individualmente desde 2016, num período em que Cristiano Ronaldo (2016 e 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019) e Robert Lewandowski (2020 e 2021) foram os vencedores.

Entre 2010 e 2015, o prémio foi entregue em simultâneo com a Bola de Ouro da revista France Football, então com a designação FIFA Ballon D'Or, distinguindo Messi (2010, 2011, 2012 e 2015) e Cristiano Ronaldo (2013 e 2014).

O capitão da seleção portuguesa fica fora dos finalistas pela primeira vez, depois de ter vencido o troféu em 2016 e 2017, sido segundo em 2018 e 2020, terceiro em 2019 e no ano passado ter ficado pelo sétimo posto.

Em outras categorias para os prémios deste ano, em femininos a espanhola Alexia Putellas (FC Barcelona), vencedora em 2021, volta a estar nomeada, numa lista também de 14 jogadoras, com duas campeãs da Europa com Inglaterra, Keira Walsh e Leah Williamson.

Nos treinadores, a campeã europeia com o Lyon, Sónia Bompastor encabeça um grupo com a neerlandesa Sarina Wiegman, campeã da Europa com Inglaterra, e em masculinos Lionel Scaloni (Argentina) está ao lado de Guardiola, Carlo Ancelotti, Walid Regragui ou Didier Deschamps.

Nos guarda-redes, Thibaut Courtois e Emiliano Martínez destacam-se entre cinco nomeados, enquanto na mesma categoria de femininos, a chilena Christine Endler, vencedora em 2021, então no PSG, volta a estar indicada, já como jogadora do Lyon.

Outros prémios a atribuir, destinam-se ao melhor golo, o designado prémio Puskás, com 11 golos em análise, e uma distinção para os adeptos, a escolher entre o saudita Abdullah Al Salmi, que viajou a pé desde a cidade de Jeddah até ao Qatar, os adeptos da Argentina ou os do Japão no Mundial, estes reconhecidos pelo civismo demonstrado, ajudando na limpeza após os jogos.

A votação por parte do público destas listas, escolhidas por painéis de especialistas, será possível de efetuar até 3 de fevereiro, período após o qual a FIFA anunciará os três finalistas de cada uma das sete categorias.