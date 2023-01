Amorim não vai buscar "mais nenhum avançado" no mercado de inverno

Rúben Amorim garantiu no domingo em conferência de imprensa que caso Youssef Chermiti renove, o Sporting não precisa de mais nenhum avançado.

O técnico mostra confiança no jovem de 18 anos, que se estreou ontem pela equipa principal no dérbi contra o Benfica, para a décima sexta jornada do campeonato.

O Paulinho conta com dois golos e uma assistência em 11 jogos da Liga Bwin. Já Rodrigo Ribeiro e Chermiti ainda não se estrearam.

O duelo entre as duas equipas lisboetas terminou com um empate a dois golos, que mantém o Sporting Clube de Portugal afastado por 12 pontos do rival, Benfica, que se encontra no primeiro lugar.