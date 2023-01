Andy Murray volta a brilhar num Grand Slam ao derrotar Mateo Berrettini

No Open da Austrália, Andy Murray ganhou a Matteo Berrettini, semifinalista na edição do ano passado, e apurou-se assim para a próxima fase do Grand Slam.

Aos 35 anos o escocês voltou a vencer num Grand Slam um tenista do top 20, pela primeira vez desde 2017, altura em que deixou de estar presente no top 10 do ranking ATP.

O feito foi alcançado depois de uma partida que durou mais de quatro horas e 40 minutos e terminou com a vitória de Murray por 3-2 em sets.

O tenista que ocupa atualmente a 66ª posição do ranking ATP venceu os dois primeiros sets mas não conseguiu repetir a proeza nos dois seguintes.

No quinto e derradeiro parcial, Berrettini (14º no ranking ATP e 10 anos mais novo que o britânico) não deu seguimento ao seu registo e deixou que Andy Murray leva-se a melhor e avançasse na prova em que já chegou à final por cinco ocasiões.

O torneio começou esta segunda-feira e tem final agendado para o final do presente mês.