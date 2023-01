O internacional uruguaio Cristián Rodríguez terminou a carreira de futebolista, aos 37 anos, com vários companheiros de equipa a despedirem-se nas redes sociais do antigo jogador do FC Porto e Benfica.

Sem que tenha escrito nada em relação a este final, Cristián Rodríguez fê-lo de forma indireta ao publicar nas histórias da rede social Instagram as mensagens que antigos companheiros lhe dedicaram ao terem conhecimento do seu abandono dos relvados.

"Orgulho e, sobretudo, agradecimento pelo que partilhámos, pelo que me ajudaste e por poder partilhar mil batalhas com um amigo! Desejo-te o melhor, sempre", escreveu o capitão da seleção uruguaia, Diego Godín.

Entre as despedidas está também a do espanhol Mário Suárez, com quem 'Cebola' Rodríguez partilhou o balneário no Atlético Madrid, clube que representou depois de quatro épocas ao serviço do FC Porto.

"Parabéns pela tua carreira. Um prazer jogar ao teu lado", escreveu o atual médio do Rayo Vallecano.

Cristián Rodríguez chegou ao futebol português em 2007/08, por empréstimo do Paris Saint-Germain ao Benfica, mas na época seguinte assinou pelo FC Porto, clube de que saiu para o Atlético Madrid, em 2012.

Em Portugal, o extremo conquistou três campeonatos, todos pelo FC Porto, três Supertaças e três Taças de Portugal, numa carreira em que se destaca também a Liga Europa, ainda pelos 'dragões', e a Supertaça Europeia, pelos 'colchoneros'.

Com passagens também pelo Paris Saint-Germain, Parma, Grêmio, Independiente e Plaza Colónia, Cristián Rodríguez conta no palmarés com a Taça do Rei, a Taça de França, a Supertaça de Espanha, a Liga espanhola, e três Ligas e uma Supertaça do Uruguai.

Pelo seu país conquistou a Copa América e vestiu em 110 jogos a camisola da seleção principal.