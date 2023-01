"Sequência incrível": o desfile de craques antes do reencontro entre Ronaldo e Messi

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi foram as duas principais figuras no duelo desta quinta-feira, que opôs, na Arábia Saudita, uma seleção de jogadores do Al Nassr e Al Hilal ao Paris Saint-Germain (PSG), com os franceses a vencerem por 5-4.

Apesar da derrota, Ronaldo bisou no encontro, com golos aos 34 minutos e no tempo de compensação da primeira parte.

Um jogo de estrelas, como mostra um vídeo filmado no túnel de acesso ao relvado e partilhado pelo PSG nas redes sociais, que pode ver acima. Acompanhado da legenda “Incrível sequência! Obrigado Riade”, é possível ver Cristiano Ronaldo a cumprimentar, com um abraço, o brasileiro Neymar, o francês Kylian Mbappé e o argentino Lionel Messi.

Ronaldo, que assinou pelo Al Nassr depois de rescindir contrato com os ingleses do Manchester United, ainda aguarda pela sua estreia oficial ao serviço da equipa saudita, naquela que é a primeira experiência do jogador de 37 anos fora do futebol europeu.