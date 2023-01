Aos 55 anos, jogador mais velho do mundo chega a Portugal para jogar na Segunda Liga

Kazu Miura, um jogador japonês de 55 anos, vai assinar pela UD Oliveirense, emblema que milita na 2ª divisão portuguesa, por empréstimo do Yokohama FC. Conhecido como o jogador mais velho do mundo o atleta chega a Portugal naquela que será a sua quinta aventura fora do Japão.

A notícia começou a circular no passado mês de dezembro e agora parece estar próxima de ser confirmada. Segundo a imprensa desportiva nacional e internacional, o atleta quinquagenário vai assinar pelo clube do distrito de Aveiro, até junho deste ano.

A menos de um mês de completar 56 anos de idade, o japonês chega a Portugal por empréstimo do Yokohama FC, clube da 1ª divisão japonesa, depois de nos últimos meses ter alinhado pelo Suzuka Point Getters, do quarto escalão local.

Grupo japonês detém 52,5% da SAD da Oliveirense

Vale a pena notar que o grupo Onodera, que detém o Yokohama FC, possui 52,5% da SAD da Oliveirense, o que terá facilitado o negócio entre ambas as partes.