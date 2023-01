Médio Gil Dias deixa o Benfica e ruma ao Estugarda

O médio português Gil Dias, de 26 anos, vai alinhar nos alemães do Estugarda, 15.º classificado da Liga alemã de futebol, deixando, a título definitivo o Benfica, anunciaram hoje as 'águias'.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Estugarda, da Alemanha, para a cedência, a título definitivo, do futebolista Gil Dias. O médio atacante chegou ao Benfica no início da época 2021/22 e, desde então, participou em 20 jogos e apontou um golo", lê-se no sítio oficial do Benfica na Internet.

Também o emblema alemão, que conta com o também português Tiago Tomás, por empréstimo do Sporting, atualmente lesionado, saudou o ingresso do médio que alinhava no líder da I Liga portuguesa.

Gil Dias chegou ao Benfica no início da época passada, proveniente do Mónaco, que, em 2014/15 o contratou ao Sporting de Braga, e o cedeu, sucessivamente, a Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiacos, Granada e Famalicão.