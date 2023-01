Futebol em Espanha: mais de 20 detidos por suspeitas de viciar resultados

Foram detidas 23 pessoas por suspeitas de viciar resultados em jogos de futebol, em Espanha. Entre os detidos estão vários jogadores. A Operação Conifera foi orquestrada pela Polícia de Espanha, em conjunto com a Europol e a Interpol.

“As detenções foram realizadas em novembro de 2022 em várias províncias de Espanha – Badajoz, Cádis, Ciudad Real, Córdoba, Tenerife e na cidade autónoma de Ceuta – e surgem no seguimento das detenções de outros 21 membros da mesma organização criminal, em 2021”, anuncia, esta terça-feira, a Europol em comunicado.

A Operação Conifera está a investigar um total de 30 jogos, que poderão ter gerado um lucro de mais de 0,5 milhões de euros a esta rede de criminosos. O grupo era liderado por duas pessoas que mantinham “relações próximas com os jogadores de futebol e com as equipas técnicas”, o que permitia influenciar os jogos.

O esquema desenrolava-se em dois partes: por um lado, os “intermediários eram responsáveis pela coordenação dos resultados viciados”; por outro, os “atleta corruptos forneciam informação confidencial de forma a influenciar os jogos”.

Além disso, as autoridades identificaram a existência de “mulas”, responsáveis por registar e recolher os prémios em dinheiro nas casas de apostas, e de uma rede que disponibilizava contas em sites de apostas online, podendo receber entre 4.000 e 24.000 euros por cada conta.