“Estão a ser executados 20 mandados de busca domiciliária. Ao momento, estão já detidos 27 indivíduos com mandatos de detenção fora de flagrante, e há um indivíduo detido em flagrante delito por posse de arma de fogo”, afirma aos jornalistas o subcomissário Teixeira, da esquadra de Benfica. Além dos detidos, foram apreendidas “duas armas de fogo, produtos de estupefacientes, vários artefactos pirotécnicos, entre outros objetos de relevância para a prova e para as detenções”.

O subcomissário confirma que os detidos “são simpatizantes e adeptos do Sporting e do Benfica” e que “existem também membros da Juve Leo e dos No Name Boys”: “Estamos a falar de uma subcultura de ‘casuais’, subcultura essa que tem a característica de, muitas vezes, ocultar a própria identidade e, através da violência, se conseguirem afirmar nesta comunidades de claques e grupos de adeptos."

As autoridades estão a investigar situações de agressão - entre grupos e contra a forças de autoridade -, assim como crimes de roubo, dano qualificado e participação em rixa. Os crimes sob investigação terão acontecido nas imediações do estádios da Luz e de Alvalade.