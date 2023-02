Sérgio Conceição suspenso um jogo por expulsão no Marítimo - FC Porto

Sérgio Conceição foi punido com um jogo de suspensão na sequência da expulsão frente ao Marítimo, por palavras dirigidas ao árbitro Fábio Veríssimo.

O treinador do FC Porto fica assim fora do banco no próximo jogo, este domingo, frente ao Vizela. O treinador justificou a expulsão por palavras dirigidas ao árbitro Fábio Veríssimo. Disse que o juiz de Leiria teve um jogo fraco.

"Quando o Fábio Veríssimo veio direito a mim e me dá um amarelo eu disse-lhe 'Está a ter um jogo fraco'", afirmou.

Vítor Bruno, treinador-adjunto, também foi punido com um jogo de suspensão.

Na primeira parte do Marítimo - FC Porto, na passada quarta-feira, jogo que os dragões venceram (2-0), o treinador do FC Porto foi expulso com vermelho direto por Fábio Veríssimo.