William Carvalho suspenso por dois jogos após expulsão

O internacional português William Carvalho, médio do Betis, foi punido com dois jogos de suspensão depois de ter sido expulso na derrota caseira com FC Barcelona (2-1), em encontro da 17.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Depois de avaliar o relatório do árbitro da partida, o Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol decidiu castigar o jogador de 30 anos com dois jogos de suspensão, embora o Betis ainda possa decorrer dessa decisão.

"Vergonha, vergonha, és muito mau", disse William Carvalho no final do jogo, de acordo com o relatório do árbitro, numa altura em que o médio luso já tinha sido substituído.

Falha partidas contra Celta de Vigo e Almería

Em conferência de imprensa, o técnico do Betis, Manuel Pellegrini, confirmou a ausência do internacional português na partida com o Celta Vigo, de Carlos Carvalhal, e o Almería, ambas a contar para a Liga espanhola.

William Carvalho está a cumprir a quinta temporada na equipa de Sevilha, depois de ter abandonado o Sporting em 2018/19.

O Betis segue no quinto lugar do campeonato espanhol.