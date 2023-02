Depois da derrota pesada por 3-0, conseguirá o Benfica vencer o SC Braga?

O FC Porto vai a Viseu com muitas lesões no meio campo e com o Sporting no horizonte. Já o Benfica vai a Braga defrontar a única equipa que impôs uma pesada derrota por 3-0 ao clube da Luz.

Para o comentador da SIC, Pedro Fatela, é esperado um grande jogo na pedreira. Destaca ainda as "muitas lesões no meio-campo" do FC Porto que podem ser um problema.

O FC Porto joga com o Académico de Viseu esta quarta-feira os quartos de final da Taça de Portugal e, no domingo, vai a Alvalade defrontar o Sporting para o campeonato.

A partida do Benfica frente SC Braga, também para os quartos de final da Taça de Portugal, está marcada para quinta-feira.