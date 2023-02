Desporto

Famalicão garante primeira vaga nas meias-finais da Taça de Portugal

ESTELA SILVA

O Famalicão apurou-se esta quarta-feira, pela terceira vez, para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao golear por 4-1 na receção à BSAD, da II Liga, no primeiro encontro do quartos de final.