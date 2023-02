Cinco federações lançam campanha de denúncia contra assédio no desporto

Nas jornadas das principais competições de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol, que se realizam este fim de semana, os atletas, treinadores, árbitros e clubes vão associar-se a esta iniciativa publicitando a mensagem de combate e denúncia ao assédio.

Esta iniciativa é ainda extensível ao jogo da seleção feminina de futebol com a Nova Zelândia, em 17 de fevereiro, inserido na preparação para o play-off intercontinental de acesso ao Mundial.

"A Federação de Andebol de Portugal (FAP) estará sempre na primeira linha na luta contra as várias formas de assédio no desporto", referiu o presidente do organismo.