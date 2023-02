Alpine apresenta novo carro de Fórmula 1 e a nova dupla de pilotos

O novo carro de Fórmula 1 da Alpine já é conhecido. Na próxima temporada, a equipa francesa quer consolidar o quarto lugar no campeonato e reduzir a diferença para a RedBull, Ferrari e Mercedes. A Alpine conta, este ano, com uma nova dupla de pilotos

Quem diria que dois rapazes de Normandia, que viviam a pouco mais de 20 minutos um do outro e passavam horas a fio nas pistas de Kart, seriam um dia companheiros de equipa na Fórmula 1.

Pierre Gasly entra para a Alpine, onde já estava Esteban Ocon. A relação entre os dois já fez correr muita tinta, porque os melhores amigos de infância acabaram de costas voltadas - por causa competição.

Na Fórmula 1, o principal rival é o próprio companheiro de equipa. Porque, teoricamente, ambos têm o mesmo carro nas mãos. Mas Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, sabe que a teoria nem sempre bate com a prática.

A Alpine repete a receita do ano passado: aposta na cor de rosa para as primeiras corridas do ano e no azul para a restante temporada de 2023. Entre as novidades do novo A523, está os desenvolvimentos no capô motor, alterações no desenho dos pontões laterais e uma nova estrutura na asa dianteira, que tem como objetivo dar um passo em frente na competitividade.

Na apresentação do novo carro, Zidane foi a surpresa da noite. O futebolista foi apresentado como novo embaixador da Alpine.

A equipa francesa também quer continuar a apostar no desenvolvimento de jovens piloto e espera que, em breve, a Fórmula 1 volte a ter uma mulher a competir.