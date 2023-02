Portimonense vira resultado com Marítimo com golos no espaço de sete minutos

Dois golos no espaço de sete minutos permitiram este sábado ao Portimonense virar o resultado e vencer 2-1 na receção ao Marítimo, resultado que deixa os insulares em situação muito complicada na luta pela manutenção.

Um golo de Xadas, aos 13 minutos, cedo deu vantagem aos insulares, que somaram a quarta derrota consecutiva para o campeonato, mas Maurício, aos 84, e Welinton Júnior, aos 90+1, viraram o resultado para os algarvios, que assim estão cada vez mais distantes da zona 'perigosa' da tabela.

Com este triunfo, o Portimonense chega aos 26 pontos e sobe ao oitavo lugar, enquanto o Marítimo continua no 17.º e penúltimo posto, com 13 pontos, menos dois do que o Santa Clara, situado no 16.º lugar, que dá acesso ao play-off de manutenção, e já a oito do Famalicão, primeira equipa situada acima da linha de despromoção.