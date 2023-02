NBA: Jayson Tatum dá vitória à "Equipa Giannis" no All Star Game

Jayson Tatum, com um recorde de 55 pontos, foi a “estrela” do All Star Game da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), conquistado domingo pela equipa do grego Giannis Antetokounmpo, que bateu a formação de LeBron James por 184-175.

Em Salt Lake City, casa dos Utah Jazz, o jogador dos Boston Celtics acertou 22 de 31 “tiros” de campo, incluindo 10 de 18 “triplos”, e um de dois lances livres, para superar o recorde de 52 pontos de Anthony Davis, em 2017.

"Comecei a marcar e continuei. É uma honra ter este recorde", afirmou Tatum, que, naturalmente, conquistou o troféu Kobe Bryant, para o “Jogador Mais Valioso” (MVP) do All Star Game, num jogo em que também bateu o recorde de pontos num período, com os 27 do terceiro, e ainda somou 10 ressaltos e seis assistências.