A campeã da Europa de 2022 testou positivo à trimetazidina, utilizada no tratamento de angina peitoral e banida desde 2014, encontrada em quantidades mínimas no corpo.

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) apelou esta terça-feira ao Tribunal Arbitral do Desporto no caso da patinadora russa Kamila Valieva, pedindo quatro anos de suspensão para a jovem de 16 anos por um teste positivo não sancionado na Rússia.

Decisão judicial na Rússia não sancionou Valieva pelo teste positivo em 2021

Em causa está uma decisão judicial na Rússia que não sancionou Valieva pelo teste positivo em 2021, então nos Nacionais russos, apenas desqualificando os resultados obtidos no dia em que a amostra foi recolhida.

O tribunal russo considerou que a patinadora, campeã olímpica na competição por equipas em Pequim 2022, não devia ser sancionada, ainda que admita uma violação do código antidopagem.

A participação de Valieva já tinha sido alvo de polémica, ainda que os tribunais tenham permitido a participação da atleta nascida em abril de 2006, que tinha 15 anos quando testou positivo, e não houve lugar a cerimónia de pódio para o ouro olímpico por equipas.

Além do ouro por equipas, ao lado de outras atletas russas que atuaram sob a bandeira do comité olímpico do seu país, no âmbito da suspensão da bandeira, hino e nome "Rússia" do desporto por causa de um escândalo de doping, a jovem foi quarta na competição individual.

Valieva é a campeã europeia em exercício e apresenta já três pontuações que, à altura, foram recordes do mundo.