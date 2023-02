Benfica sob suspeita de 'comprar' acesso à Liga dos Campeões em 2018

As “águias” venceram por 1-0 com um penálti convertido por Jonas, ao minuto 51, após falta assinalada por mão - alegadamente premeditada - de Alfa Semedo.

O clube "encarnado" conseguiu, então, terminar o campeonato com mais três pontos que o Sporting, que perdeu no terreno do Marítimo por 2-1. À entrada para a última jornada, “águias” e “leões” estavam em igualdade pontual, mas o Sporting tinha vantagem no confronto direto.

Segundo o Ministério Público, havia uma dependência do Moreirense em relação ao clube da Luz. O jogador Alfa Semedo assinou, na época seguinte, pelo Benfica, num negócio avaliado em 2,5 milhões de euros por 50% do passe.

Sob o comando do treinador Rui Vitória, o médio fez apenas 16 jogos, marcou um golo e foi emprestado ao Espanyol.

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, veio entretanto refutar qualquer suspeita e afirmou que "não há nada que nos possam apontar" no negócio entre os cónegos e o Benfica.

"Não é admissível que as pessoas levantem uma questão destas, porque tudo isto é transparente. Se foi para o Benfica, é porque os técnicos do Benfica quiseram e porque o presidente do Benfica quis. É um jovem e é dos jovens que o nosso país precisa", afirmou o presidente, em entrevista à Rádio Renascença.

Sob suspeita também está a transferência de médio Chiquinho, comprado pelo Benfica em 2018 à Académica de Coimbra, depois dos “estudantes” o terem adquirido aos croatas do NK Lokomotiva Zagreb por 150 mil euros.