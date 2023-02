Desporto

Sérgio Ramos deixa seleção espanhola após telefonema do selecionador

Darrin Zammit Lupi

Sérgio Ramos abandona a “Roja” após telefonema com o selecionador espanhol que disse já não contar com o defesa. O jogador do Paris Saint-Germain contabiliza 180 internacionalizações, tendo conquistado dois Campeonatos da Europa e um Campeonato do Mundo.