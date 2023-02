O presidente do FC Porto apelou este domingo a que se "acabe com o VAR" no futebol português, considerando que a tecnologia de videoárbitro esteve na base da derrota em casa com o Gil Vicente (2-1).

"Perante as atuações do VAR de hoje [Tiago Martins] e do VAR António Nobre no último jogo em Vizela [vitória do Benfica no sábado, por 2-0], faço daqui um pedido: acabem com o videoárbitro. Haver VAR para uns e não haver para outros faz um sentido contrário da verdade do jogo", afirmou Pinto da Costa, em declarações ao canal televisivo do clube.