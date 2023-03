Sporting SAD com lucro recorde no primeiro semestre de 2022/23

A Sporting SAD apresentou um resultado líquido de 47,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23, cinco vezes superior ao lucro de 9,5 milhões de euros obtido no período homólogo, anunciaram os leões.

"Este resultado líquido é consequência de uma performance muito positiva dos rendimentos operacionais, resultante do encaixe financeiro da UEFA Champions League. A esta variável acrescem os resultados obtidos com a transação de jogadores e o acerto nas iniciativas estratégicas e investimento, que estão a permitir o crescimento das restantes linhas de receitas operacionais", realçou a Sporting SAD no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).