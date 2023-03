Polémica na FIFA? Ex-jogador diz que os seus votos para a Bola de Ouro foram alterados

O ex-atleta, agora com 43 anos de idade, esteve no canal de televisão espanhol Gol Play e fez declarações que prometem agitar o mundo do futebol, com foco na entidade máxima do que regula o desporto rei. Juvenal Edjogo partilhou o seu testemunho e garantiu que “não acredita” neste tipo de premiações.

Em quem votou Juvenal?

O caso remonta ao ano de 2013, quando Cristiano Ronaldo arrecadou o prémio de melhor jogador do mundo. Na votação prévia para a Bola de Ouro, o antigo futebolista votou em Didier Drogba e em Andrés Iniesta, mas quando as votações foram tornadas públicas, o atleta notou que as suas escolhas tinham sido alteradas:

“O pouco que posso dizer sobre este tipo de prémios [Referindo-se ao The Best e à Bola de Ouro] é que, em 2013, votei nos meus três jogadores para a Bola de Ouro, e enviei os meus votos, e no final, quando esta foi tornada pública, a lista de quem votou em quem, os meus votos foram diferentes”.

“Estes prémios não têm valor”

O antigo capitão da Guiné Equatorial relatou que os seus votos foram alterados em benefício de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e é por esse motivo que “não acredita em nada acerca destas distinções” e que as mesmas “não têm valor”.

O futebolista aposentado acrescentou que ainda não tinha vindo a público revelar estas informações porque nunca se “importou muito com isso”.