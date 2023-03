A judoca portuguesa Catarina Costa alcançou, esta sexta-feira, a medalha de prata no Grand Slam de Tashkent, onde deixou escapar no último segundo do combate com a sérvia Andrea Stojadinov uma vantagem de 'waza-ari'.

Catarina Costa, 11.ª do ranking de -48 kg e que partia como primeira favorita na categoria mais leve feminina, nunca tinha perdido, em três combates disputados, com esta adversária sérvia, 28.ª do mundo.