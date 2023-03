Criança síria que sobreviveu ao sismo cumpriu o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo

Uma criança síria de 10 anos, que sobreviveu ao sismo do mês passado na Turquia e na Síria, realizou agora o sonho de conhecer o ídolo, Cristiano Ronaldo.

O apelo nas redes sociais rapidamente chegou à Arábia Saudita. Nabil Saeed é um menino sírio, de apenas 10 anos, que foi resgatado com vida dos escombros do sismo que abalou no mês passado a Turquia e a Síria.

Tinha o sonho antigo de conhecer Cristiano Ronaldo. Nabil foi convidado a ver o jogo do Al Nassr, clube de CR7 na Arábia Saudita, mas antes o pequeno sobrevivente teve o encontro que tanto ansiava.

No jogo frente ao Al Batin, as imagens mostram a emoção de Nabil ao ver o ídolo das bancadas do estádio.

Mais de 50 mil pessoas perderam a vida

Nabil Saeed foi um dos sobreviventes do terramoto que já matou mais de 50 mil pessoas, sendo que quase seis mil foram só na Síria.