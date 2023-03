Fórmula 1: Max Verstappen vence primeiro GP da temporada

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, prova de abertura do Campeonato do Mundo de 2023 e em que o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) regressou aos pódios.

Verstappen bateu o seu companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), por 11,987 segundos, e Fernando Alonso, que foi terceiro, por 38,637.