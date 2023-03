Moto GP: Miguel Oliveira ambiciona elevar bandeira portuguesa no pódio este ano

O campeonato do mundo de Moto GP começa já este mês, em que Portugal recebe a primeira corrida do ano. Miguel Oliveira parte a época numa nova equipa e com a ambição reforçada.

A quinta época de Miguel Oliveira na categoria máxima do mundial de motociclismo já está à porta e a primeira corrida vai ser no Autódromo Internacional do Algarve.

A corrida no Algarve também vai marcar a estreia na nova equipa, depois de 4 anos no Moto GP com motas KTM. Mas Miguel oliveira mudou de marca e juntou-se à Aprilia.

Foi o primeiro, e continua a ser, o único português no campeonato mais importante do mundo de motociclismo e, apesar de assumir que a responsabilidade é grande, encara isso com tranquilidade

Esta época, Miguel Oliveira tem os objetivos bem altos para esta época, mas mesmo que não seja já este ano, já que haverá ainda um período de adaptação à nova equipa, o piloto português quer vencer corridas e levar a bandeira de Portugal ao lugar mais alto do pódio.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) concluiu em fevereiro alguns dias de testes de pré-temporada de MotoGP, que decorreram na Malásia, e no primeiro dia ficou em 14.º lugar.

Oliveira efetuou 50 voltas ao traçado de Sepang, conseguindo o seu melhor registo na 39.ª, ao rodar em 1.59,730 minutos.