Benfiquista Gonçalo Guedes operado "com sucesso" ao joelho esquerdo

Gonçalo Guedes foi este domingo operado "com sucesso" ao joelho esquerdo, com o Benfica a não revelar o tempo de paragem do futebolista após a "cirurgia artroscópica" a que foi submetido.

"Gonçalo Guedes foi submetido, com sucesso, neste domingo, dia 12 de março, a cirurgia artroscópica do joelho esquerdo. A intervenção decorreu no Hospital da Luz, em Oeiras, conduzida pela equipa médica do clube", referem os 'encarnados' em nota curta no seu site.

Não foi adiantado o tempo de paragem do internacional português que hoje falhou o triunfo do Benfica, por 3-0, na visita ao Marítimo, que lhe permite manter uma vantagem de oito pontos para o FC Porto, à 24.ª jornada.

O avançado, de 26 anos, regressou em janeiro ao clube em que se formou, emprestado pelo Wolverhampton, da Liga inglesa, e marcou dois golos em oito jogos sob a orientação de Roger Schmidt nos lisboetas.

O jogador esteve no banco na goleada ao Club Brugge (5-1) nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas não jogou, tendo alinhado 60 minutos na vitória em Vizela (2-0), dias antes.