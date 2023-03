Pichardo responde a Nélson Évora: "Não sou uma prostituta"

Há dois campeões portugueses em “guerra aberta”. Nélson Évora deu uma entrevista polémica à Rádio Observador, na qual criticou o colega. Mais tarde, nas redes sociais, Pedro Pichardo respondeu.

"Quando dizes que fui comprado estás a faltar-me ao respeito.Não sou uma prostituta nem sou como tu que saíste mal do clube, porque te ofereceram mais. Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém no Benfica, mas não deves misturar-me nessas coisas falando de mim. Mas deixa-me explicar-te algumas coisas e também aos que te apoiam. Saí de Cuba pelos problemas que já toda a gente sabe. Estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta, como fizeram-me outros clubes de outros países. Cheguei a Portugal sem saber nada dos teus problemas. Simplesmente estava focado na minha carreira", escreveu Pichardo.