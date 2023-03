Roberto Martínez chama para braço direito antiga estrela da seleção nacional

O antigo internacional português, Ricardo Carvalho, de 44 anos vai integrar a equipa do novo selecionador nacional, Roberto Martínez, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O campeão europeu em 2016 será um dos adjuntos de Martínez. Ricardo Carvalho também foi adjunto de André Villas-Boas no Olympique de Marselha.

Também o guarda-redes que esteve em destaque no Euro 2004 e no Mundial de 2006 irá auxiliar o selecionador. Ricardo Pereira, de 47 anos, vai assumir funções de treinador de guarda-redes. Será auxiliado por Iñaki Bergara, de 61 anos, ex-guarda-redes espanhol.

De Espanha, chega Jesus Seba, de 48 anos, que já jogou pelo Chaves e pelo Belenenses. Acompanhou Roberto Martínez nas equipas técnicas de Wigan, Everton e seleção da Bélgica e vai liderar o departamento de observação. Terá a assistência de Bruno Pereira, de 44 anos, coordenador do departamento de observação, análise e scouting da Federação Portuguesa de Futebol.

A área de ‘performance’ fica a cargo de Richard Evans, de 54 anos, licenciado em ciências do desporto e fisioterapia, que teve funções de chefia nestas áreas no Swansea e Wigan até liderar o departamento de performance do Everton. O galês fez parte da equipa de Martínez na Bélgica.

Anthony Barry, técnico adjunto no Chelsea, de 36 anos, também irá apoiar o selecionador nacional. No departamento de análise e inovação estará o belga Stijn Campo, de 31 anos, que trabalhou como vídeo analista Federação belga.