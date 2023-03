Adepto castigado por três anos após insultos racistas a Ivan Toney

Antonio Neill, de 24 anos, enviou as mensagens a Ivan Toney no dia 14 de outubro de 2022 e estas foram partilhadas pelo próprio futebolista para denunciar a situação que muitos jogadores enfrentam diariamente nas redes sociais.

O jovem declarou-se culpado no tribunal de Newcastle e recebeu a sentença de três anos, para além de uma pena de prisão de quatro meses, que ficará suspensa no caso de ele não reincidir nos próximos dois anos.

A polícia de Brentford e Northumberland descreveu esta sentença como "um marco na lei".

Há vários anos que a Premier League, juntamente com as restantes entidades do futebol inglês, tenta reduzir os abusos que os futebolistas recebem nas redes sociais, para o que têm contactado as diferentes plataformas para perseguir os abusadores.

Embora seja difícil controlar e punir práticas que incitam ao racismo em recintos desportivos, no ano de 2022, mais de 320 pessoas foram impedidas de entrar em estádios por comportamentos incorretos, entre eles, está uma minoria de pessoas castigadas por discursos racistas, de violência ou xenófobos.

Em Portugal, também já se tomam medidas como prevenção e combate à violência no desporto. Recentemente, a Federação Profissional de Futebol, instaurou um processo disciplinar ao Vitória de Guimarães por alegados insultos por parte dos adeptos minhotos ao jogador Boateng, do Rio Ave. A multa tem o valor de quase 4.500 euros.