Craques do Manchester City já decidiram: o Óscar de "Maior Fraude" vai para Rúben Dias

Jack Grealish e Erling Haaland, duas das maiores estrelas do Manchester City e do futebol mundial, decidiram atribuir um prémio especial a um colega de equipa bem conhecido entre os portugueses: Rúben Dias. Com recurso a um vídeo, os dois craques brincaram com o central e disseram mesmo que o futebolista luso é “uma fraude”.

Ainda na ressaca da cerimónia de entrega dos Óscares, dois dos principais nomes da elite do futebol viralizaram nas redes sociais depois de decidirem atribuir uma estatueta bem peculiar ao colega de equipa.

Óscar de “Maior Fraude” vai para…

O galardão de “Maior Fraude” foi entregue a Rúben Dias, defesa central dos “citizens”. Grealish justifica a atribuição deste prémio com o facto de o atleta ex-Benfica frequentar o ginásio quatro vez por dia e, ainda assim, “não apresentar resultados”.

O internacional britânico prossegue e relembra um encontro entre o City e o Dortmund, que aconteceu “há alguns anos”, onde Haaland - conhecido pela sua prepotência física e velocidade - ultrapassou sem dificuldades Rúben Dias.

“Onde estão os resultados?"

No momento em que o camisa 10 do City profere estas palavras, quem aparece no vídeo é justamente o norueguês que confirma o que foi dito por Grealish:

“Sim, ele está sempre no ginásio e os resultados…onde estão os resultados? Não é possível vê-los”, atirou o ponta de lança.

Confira o vídeo que tem sido amplamente difundido nas diversas plataformas digitais: