Benfica, Sporting e FC Porto lamentam morte de Rui Nabeiro

Numa mensagem do FC Porto, na rede social Twitter, lê-se:

"Sócio 4696, emblema de ouro com mais de 50 anos de dedicação ao clube, é um orgulho para o Sport Lisboa e Benfica ter o Grupo Delta como parceiro e poder ter assistido de perto ao crescimento e internacionalização de uma das maiores marcas portuguesas sob a liderança de Rui Nabeiro", lê-se.

O Benfica, o Sporting e o FC Porto lamentaram hoje a morte do empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, que faleceu aos 91 anos.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".