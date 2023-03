Elche despede terceiro treinador da temporada

O Elche despediu o treinador Pablo Machín, o terceiro técnico que o clube demite desde o início da época 2022/23, anunciou esta segunda-feira o último classificado da Liga espanhola de futebol, sem revelar quem assumirá o comando da equipa.

Machín, de 47 anos, chegou ao Elche em novembro do ano passado e abandona o clube quatro meses depois, durante os quais conquistou apenas três vitórias (duas no campeonato e uma na Taça do Rei de Espanha), em 14 jogos.

O Elche, que esta temporada já foi orientado por Francisco Rodríguez e pelo argentino Jorge Almirón, ocupa o último lugar na Liga espanhola, a 14 pontos de distância do primeiro clube em zona de manutenção, o Espanyol, 17.º classificado.