Atletismo afasta transgéneros nas competições femininas

As pessoas transgénero vão deixar de poder participar nas competições femininas de atletismo, já a partir de 31 de março, anunciou esta quinta-feira o presidente da World Athletics, o organismo mundial da modalidade.

"Foram tomadas medidas claras para proteger a categoria feminina no nosso desporto, restringindo a participação de atletas transgénero e intersexo", disse ainda Sebastian Coe.

A maioria dos interessados consultados "estimou que os atletas transgénero não devem concorrer na categoria feminina", explicou Coe.

"Para muitos, as provas de que as mulheres transgénero não conservam uma vantagem sobre as mulheres biológicas são insuficientes. Querem mais provas, antes de tomar em consideração a opção de inclusão nas categorias femininas", prosseguiu Coe.