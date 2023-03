Bayern Munique vai despedir o treinador e já escolheu o substituto

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique , vai abandonar o comando técnico dos alemães com efeitos imediatos. A notícia foi avançada por Fabrizio Romano, um jornalista desportivo especialista em transferências, que adiantou ainda que os atuais campeões bávaros já encontraram o substituto para o lugar.

Segundo a imprensa desportiva internacional, o treinador alemão e a direção do Bayern têm discordado em certas matérias. Para além disso, a falta de conexão do técnico com determinados atletas do plantel é outra das causas apontadas para a sua saída.

A derrota dos germânicos no reduto do Bayer Leverkusen (2-1), na última jornada da Bundesliga, terá sido a machadada final na relação entre Nagelsmann e a direção do clube.

Com esta derrota, o decacampeão alemão em título foi relegado para o segundo posto do campeonato, tendo sido ultrapassado pelo Borussia Dortmund.

O substituto escolhido

Todavia, o cargo de treinador principal não deverá ficar muito tempo por preencher, isto porque Fabrizio Romano aponta a contratação de Thomas Tuchel pelo Bayern como praticamente certa.

O treinador alemão de 49 anos está livre no mercado, depois de ter rompido o vínculo que o ligava ao Chelsea, no início da época.