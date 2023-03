Lionel Messi foi surpreendido com uma estátua durante a gala da CONMEBOL. O jogador do PSG foi homenageado devido à conquista da seleção da Argentina no Mundial do Qatar.

A gala foi realizada, esta segunda-feira, no Paraguai, para prestar homenagem aos atuais campeões do mundo.

Messi, que já foi comparado tantas vezes a Maradona e Pelé, passa a ter agora a sua imagem, em tamanho real, no museu da CONMEBOL, ao lado das maiores estrelas do futebol.