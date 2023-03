Afinal, Neymar não perdeu um milhão de euros em apostas

O jogador de futebol Neymar foi notícia na quarta-feira depois de um vídeo, onde alegadamente perdia um milhão de euros na sequência de apostas online mal sucedidas, ter corrido a internet.

No entanto, a agência do jogador já veio clarificar a situação. Ao portal UOL confirmou que se tratava de uma campanha de marketing para um site de apostas online.

A reação inicial de Neymar, de 31 anos, após ter perdido o dinheiro, parecia ser de tristeza e desespero, mas rapidamente se transformou em sorrisos e boa disposição.

Os amigos do craque, que também estavam presentes, com a música “My Heart Will Go On” de fundo, não aguentaram e desataram a rir do jogador brasileiro.